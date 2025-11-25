Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa divulga potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Fifa divulga potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fifa divulgou nesta terça-feira (25) os quatro potes nos quais estarão divididas as 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, além das regras do sorteio que será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington.

Os quatro primeiros do ranking da Fifa, Espanha, Argentina, França e Inglaterra, estarão no Pote 1 junto com os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá, além de Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.

Esses quatro líderes do ranking não poderão se enfrentar até a semifinal, desde que terminem como primeiros colocados de seus respectivos grupos.

O sorteio começará distribuindo as 12 seleções do Pote 1 pelos grupos de A a L, e o mesmo processo se repetirá "depois com os potes 2, 3 e 4, nesta ordem", explica a Fifa.

Ainda faltam seis vagas no Mundial a serem definidas entre 18 países que vão disputar diferentes repescagens, que acontecerão em março.

"Os futuros vencedores do torneio de repescagem intercontinental e os quatro vencedores da repescagem europeia ficarão no Pote 4", confirmou a Fifa.

A tetracampeã mundial Itália, 12ª no ranking da Fifa e que vai disputar a repescagem europeia, pode ser a equipe a ser evitada no Pote 4, caso consiga se classificar.

"Se o sorteio vai determinar os times que se enfrentarão na fase de grupos, a tabela atualizada das partidas, incluindo estádios e horários de início, será confirmada em 6 de dezembro", afirmou a Fifa.

-- Os quatro potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026:

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar e África do Sul.

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, vencedores da repescagem europeia A, B, C e D, vencedores da repescagem intercontinental 1 e 2.

lh/gk/dam/pm/cb/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar