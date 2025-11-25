Fifa divulga potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou nesta terça-feira (25) os quatro potes nos quais estarão divididas as 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, além das regras do sorteio que será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington. Os quatro primeiros do ranking da Fifa, Espanha, Argentina, França e Inglaterra, estarão no Pote 1 junto com os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá, além de Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.

Esses quatro líderes do ranking não poderão se enfrentar até a semifinal, desde que terminem como primeiros colocados de seus respectivos grupos. O sorteio começará distribuindo as 12 seleções do Pote 1 pelos grupos de A a L, e o mesmo processo se repetirá "depois com os potes 2, 3 e 4, nesta ordem", explica a Fifa. Ainda faltam seis vagas no Mundial a serem definidas entre 18 países que vão disputar diferentes repescagens, que acontecerão em março. "Os futuros vencedores do torneio de repescagem intercontinental e os quatro vencedores da repescagem europeia ficarão no Pote 4", confirmou a Fifa.

A tetracampeã mundial Itália, 12ª no ranking da Fifa e que vai disputar a repescagem europeia, pode ser a equipe a ser evitada no Pote 4, caso consiga se classificar. "Se o sorteio vai determinar os times que se enfrentarão na fase de grupos, a tabela atualizada das partidas, incluindo estádios e horários de início, será confirmada em 6 de dezembro", afirmou a Fifa. -- Os quatro potes do sorteio da Copa do Mundo de 2026:

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha. Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar e África do Sul.