Brasil completa 5 copas sem título e iguala seu maior jejum em mundiais

O Brasil foi eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, a Seleção Brasileira completou cinco mundiais consecutivos sem conquistar um título, igualando assim seu maior jejum. A última taça levantada veio em 2002, com Ronaldo e companhia.

Agora esse novo revés brasileiro espelha o período que sucedeu a equipe do tri de 1970. Depois daquela conquista, foram cinco edições seguidas sem nenhum sucesso. Jejum esse que foi quebrado apenas em 1994.

Do pentacampeonato para cá, também são cinco edições que o Brasil não alcança o lugar mais alto do mundo. Nesse período, período de 20 anos, os brasileiros foram superados sempre por seleções europeias na fase mata-mata. Coincidentemente (ou não), todas as copas nesse período ficaram nas mãos de europeus.

A próxima Copa do Mundo acontecerá em 2026, na América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México). Caso o Brasil não conquiste a edição que se aproxima, será o maior jejum da história do País em mundiais.



