Saiba quais seleções são as favoritas na Copa do Mundo do Catar-2022

O Catar inicia, neste domingo, 21, a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2022. Daqui a um ano, a bola começa a rolar sob o talento dos melhores jogadores do planeta nos estádios cataris. O Mundial no país do Oriente Médio conta com o talento da França, a solidez de Brasil e Inglaterra, a "ótima geração belga™" e as atuais campeãs continentais entre as favoritas ao título.

Atual campeã mundial, a seleção francesa chega como equipe a ser batida no torneio. Recheado de grandes jogadores, como Kylian Mbappé, Karim Benzema, Paul Pogba, Antoine Griezmann e N'Golo Kanté, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps tenta repetir o feito de Itália, em 1938, e do Brasil, em 1962, e se tornar a terceira seleção a conquistar a Copa do Mundo em edições consecutivas.

"A seleção francesa está melhor do que estava em 2018. Tem a volta do Benzema, achou o Theo Hernández pelo lado esquerdo, o que mudou a essência do time. Hoje é um time mais solto, mais agressivo. Continua sendo muito seguro, difícil perder e de tomar gols. Além disso, tem Mbappé, que joga mais do que jogava na última Copa. No geral, é um time melhor, mais maduro, mais competitivo e que ganhou mais peças, então vejo a França sozinha em um posto de favoritismo", analisa Bruno Formiga, jornalista e comentarista esportivo do TNT Sports.

Além da França, Formiga avalia que Brasil e Inglaterra são as duas seleções com mais chances de erguer a o troféu na grande decisão do Mundial, marcada para o dia 18 de dezembro de 2022.

Inglaterra, de Harry Kane, tenta conquistar o segundo título da história (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)



"Vejo Brasil e Inglaterra na segunda prateleira. Muitos ficam revoltados não conseguem entender, mas se estamos falando de segurança, competitividade e estabilidade, o time do Tite precisa estar entre os favoritos. A seleção brasileira está invicta nas Eliminatórias, tem mais de 80% de aproveitamento e passa 65% dos jogos sem sofrer gols. Em uma competição de tiro curto, como a Copa, isso tem muito valor. A Inglaterra é um time muito parecido. Dificilmente sofre gols, tem muitas peças e cresceu bastante desde 2018".

No entendimento do comentarista, as atuais campeãs continentais — Argentina e Itália —, além da Bélgica, Alemanha e Espanha também têm chances, mas não estão nos mesmo nível das demais. Para Formiga, mesmo com a presença de Cristiano Ronaldo e com a boa geração da seleção portuguesa, Portugal não fica entre as favoritas.



A "ótima geração belga™" terá uma última chance de título mundial na Copa do Catar-2022 (Foto: Anatoly Maltsev / POOL / AFP)



"Se passar na repescagem, vejo a Itália na terceira prateleira, porque é um time que mostrou fragilidade depois da Eurocopa. Precisamos ficar de olho na Alemanha. O Hansi Flick já tem o melhor início de trabalho da história da seleção e é um time que tem boas peças, surpreendia estar jogando mal. Portugal não acho que está nesse patamar, o trabalho do Fernando Santos é ruim. A Bélgica eu não descarto. Pensando em uma hierarquia, acredito que a ordem seja França; Brasil, Inglaterra; Bélgica, Alemanha, Espanha, Argentina e Itália".

Com 13 seleções garantidas na Copa do Mundo do Catar e outras 19 vagas ainda em disputa, o sorteio para fase de grupos do torneio está previsto para o dia 1º de abril de 2022 e será realizado em Doha, capital catari.

