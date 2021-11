Em encontro com presidente da Fifa, Bolsonaro defende Copa do Mundo de dois em dois anos

No Catar, sede do próximo Mundial, Presidente da República participa de evento com Gianni Infantino e opina sobre torneio de seleções, mas avisa: "A CBF é que vai dar o norte"

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quarta-feira, 17, que a Copa do Mundo de dois em dois é uma proposta positiva. Em visita ao Oriente Médio, encontrou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e comentou sobre a ideia.

“A CBF é que vai dar o norte de como proceder. Opinião minha como peladeiro: a Copa do Mundo de dois em dois é bem-vinda, ajuda no aspecto econômico. Sou apenas um torcedor, apaixonado por futebol, o que a CBF decidir estou com eles”, disse o presidente do Brasil.

Bolsonaro e seus ministros reuniram-se com o emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad al-Thani. Eles viajaram para visitar o estádio Lusail, que será a sede da final do Mundial de 2022.

A ideia de uma suposta Copa bienal foi pauta ativa nas redes sociais e em diversas organizações, recebendo críticas por parte dos clubes e entidades europeias.

