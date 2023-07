Japão x Costa Rica: resultado do jogo hoje, 26; veja quem ganhou

Japão e Costa Rica jogaram hoje, quarta, 26 de julho (26/07), pelo Grupo C da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

Japão e Costa Rica se enfrentaram hoje, quarta-feira, 26 de julho (26/07), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 2 horas (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Forsyth Barr, na Nova Zelândia.

Japão x Costa Rica: qual foi o resultado do jogo hoje, 26; quem ganhou?

A equipe asiática marcou duas vezes, ainda no primeiro tempo. Com dez faltas na metade inicial do jogo e nove no segundo tempo, a partida teve divididas intensas. Houve apenas um cartão amarelo, no entanto: Priscila Chinchilla, da Costa Rica, recebeu a advertência aos 40 minutos do segundo tempo.

Com gols de Hikaru Naomoto aos 25 minutos e Aoba Fujino, dois minutos depois, o Japão venceu a Costa Rica. A posse de bola foi de 56,8% para as japonesas, enquanto a seleção da América Central teve 43,2%.

Com placar de 2 x 0 sobre a Costa Rica, japonesas confirmam segunda posição no grupo C da Copa do Mundo de futebol feminino 2023 Crédito: Sanka Vidanagama / AFP

O resultado confirma a equipe como segunda colocada do grupo C, atrás da Espanha - que, pouco depois, repetiu o resultado das japonesas, na primeira rodada contra a seleção de Zâmbia. As espanholas golearam o time africano por 5 x 0.



Deste modo, o grupo C da Copa do Mundo Feminina está definido: Espanha e Japão avançam às oitavas de final, enquanto Costa Rica e Zâmbia encerram a participação ainda na fase de grupos.



Copa do Mundo Feminina: Japão e Costa Rica estão no Grupo C



Espanha (6 pontos)



Japão (6 pontos)

Costa Rica (0 ponto)



Zâmbia (0 ponto)



Copa do Mundo Feminina: Japão e Costa Rica estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Japão e Costa Rica

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Costa Rica

O time costarriquenho disputou seu segundo campeonato mundial. A vaga foi garantida com a quarta colocação no Campeonato Feminino da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), disputado no México no ano passado.

Japão

Em 2011, quando a Copa feminina foi disputada na Alemanha, o time japonês foi a primeira seleção adulta asiática (masculina ou feminina) a conquistar o maior troféu de todos.

