Espanha x Zâmbia: resultado do jogo hoje, 26; quem ganhou na Copa

Espanha e Zâmbia jogaram hoje, quarta, 26 de julho (26/07), pelo Grupo C da Copa do Mundo Feminina 2023. Confira resultado do jogo e veja quem ganhou

Espanha e Zâmbia se enfrentaram hoje, quarta-feira, 26 de julho (26/07), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina 2023.

O jogo iniciou às 4h30min (horário de Brasília) e ocorreu no estádio Eden Park, na Nova Zelândia.

Espanha x Zâmbia: qual foi o resultado do jogo hoje, 26; quem ganhou?

A Espanha abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com Teresa Abelleira. Aos 13', Jenni Hermoso ampliou a diferença.

A Zâmbia tentou mudanças na equipe ainda no primeiro tempo, com duas substituições aos 37 minutos. A seleção do país africano chegou a apresentar melhoras na defesa, mas não foi o suficiente.

Na segunda metade do jogo, mais três gols da Espanha. Alba Redondo, aos 24 minutos, marcou o terceiro. O quarto, novamente de Hermoso, chegou a ser questionado por possível impedimento, mas foi confirmado pelo VAR.

Com goleada sobre a Zâmbia, a Espanha vai às oitavas de final como líder do grupo C na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 Crédito: Saheed Khan / AFP

Em seguida, mais duas substituições de Zâmbia, aos 31 e 32 minutos do segundo tempo. Em outro lance contestado pelo VAR, mas confirmado na sequência, Alba Redondo marcou seu segundo gol, fechando a goleada em 5 x 0 para a Espanha.

Com o resultado, Zâmbia dá adeus à Copa do Mundo ainda na fase de grupos. A seleção amargou duas derrotas, não conseguindo nenhum ponto e apresentando saldo negativo de dez gols.



Copa do Mundo Feminina: Espanha e Zâmbia estão no Grupo C



Espanha (6 pontos)



Japão (6 pontos)



Costa Rica (0 ponto)



Zâmbia (0 ponto)



Copa do Mundo Feminina: Espanha e Zâmbia estão na primeira fase

A primeira fase da Copa do Mundo divide as 32 seleções participantes em 8 grupos com 4 participantes em cada um, e irá ocorrer do dia 20 de julho ao dia 3 de agosto de 2023.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções de Espanha e Zâmbia

Abaixo, um breve resumo dos times. Ao todo, são 32 seleções.

Zâmbia

As “rainhas do cobre” vivem uma rápida ascensão no futebol feminino africano e contam com uma das atacantes mais promissoras do futebol mundial, Barbra Banda.

Espanha

A Espanha enfrentou diversos problemas técnicos em sua preparação para o mundial. Em setembro do ano passado, 15 jogadoras publicaram um comunicado conjunto em suas contas nas redes sociais anunciando que se retiravam da seleção. Então, o time que jogará na próxima Copa será bem diferente do que estreou em 2015.

