Conheça Oceaunz, a bola oficial da Copa Feminina de 2023

Oceanz, a bola oficial da Copa do Mundo de 2023, foi lançada a partir da nona parceria consecutiva entre Fifa e Adidas. A bola prestigia a arte aborígene de Chern’ee Sutton e a artista maori Fiona Collins, que também trabalharam na identidade visual do torneio.

A inspiração para os desenhos da bola veio da paisagem das montanhas neozelandesas e suas conexões com a Austrália e o Oceano Índico, o que revela o spoiler sobre seu nome: Oceaunz.

O que significa “Oceaunz”?



A bola da competição foi revelada em janeiro de 2023, juntamente com seu nome e o conceito que a inspirou. Como a própria palavra sugere, o nome escolhido da bola oficial é uma combinação entre os locais sede da Copa: Oceania, o continente de origem; e as siglas dos países-sede, Austrália (AU) e Nova Zelândia (NZ).

Oceaunz: qual a tecnologia utilizada em sua fabricação?



Assim como a bola oficial da Copa do Mundo da FIFA de 2022 no Catar, a Oceaunz conta com a tecnologia de bola conectada, fornecendo dados precisos sobre a bola. Os dados são disponibilizados para a equipe do VAR em tempo real.

Combinada com dados de posicionamento das jogadoras e utilizando inteligência artificial, a inovadora tecnologia contribui para o impedimento semi-automatizado da Fifa e oferece informações instantâneas ao VAR para ajudar a otimizar o processo de tomada de decisões.

Franziska Loeffelmann, diretora de design para futebol da Adidas, comentou sobre a Oceaunz: “O jogo está sempre evoluindo e o design da OCEAUNZ foi desenvolvido para ajudar as jogadoras a lidar com o ritmo e as exigências do jogo moderno. Estamos muito empolgados com a Copa do Mundo Feminina da FIFA e em ver essas mulheres alcançando novas alturas, em dois países-sede fantásticos”.

Confira mais detalhes sobre a tecnologia da bola Oceaunz:



CTR-CORE : um núcleo no interior da bola que foi desenvolvido para melhorar a precisão e consistência, dando suporte ao jogo rápido e preciso com retenção máxima de forma e ar

: um núcleo no interior da bola que foi desenvolvido para melhorar a precisão e consistência, dando suporte ao jogo rápido e preciso com retenção máxima de forma e ar SPeedshell : a cobertura de poliuretano (PU) da bola conta com micro e macro texturas e um formato de painel de 20 peças, aprimorando sua aerodinâmica



: a cobertura de poliuretano (PU) da bola conta com micro e macro texturas e um formato de painel de 20 peças, aprimorando sua aerodinâmica Tecnologia de bola conectada: um novo Sistema de Suspensão Adidas no centro da bola aloja e estabiliza um sensor de movimento com unidade de medição inercial (IMU) de 500Hz, fornecendo insights sem precedentes de cada elemento dos seus movimentos. O sensor é alimentado por uma bateria recarregável que pode ser carregada por indução

Oceaunz: onde comprar, preço e outras versões da bola

Preços da Oceaunz

No site do fabricante, é possível encontrar diferentes modelos da bola, com preços que variam de R$199,99 a R$999,99. As versões de menor preço são as chamadas “Oceaunz club”, ideais para recreação, e a versão “Oceaunz treino”.

O preço pode variar dependendo do local de compra, da demanda e de possíveis promoções vigentes.

Onde comprar a bola da Copa Feminina

No Brasil, a bola pode ser adquirida em várias lojas físicas e no site oficial do fabricante.



Versões intermediárias e versão mais cara

Existem duas versões de valor intermediário, a “Oceaunz league”, que não possui informações adicionais no site do fabricante e tem um preço em torno de R$ 249,99; e a “Oceaunz Society+”, destinada ao futebol Society, com valor aproximado de R$ 299,99.



A versão mais cara, no valor de R$ 999,99, é a "Oceaunz pro", exatamente a mesma bola que será utilizada nos jogos do Mundial a partir do dia 20 de julho.