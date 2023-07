Conheça o único estádio coberto da Copa do Mundo feminina

Falta muito pouco para o início da Copa do Mundo feminina de futebol. A partir do dia 20 de julho, as seleções integrantes passarão a disputar a taça mais cobiçada da categoria. Pela primeira vez, a sede do torneio se dividirá entre dois países. Austrália e Nova Zelândia cederão estádios para a disputa.

Um deles é o Dunedin Stadium, na Nova Zelândia. Dentre todas as arenas que serão utilizadas no Mundial, esta é a única coberta. Localizada na cidade neozelandesa de Dunedin, como seu nome indica, tem capacidade para pouco mais de 30 mil espectadores.

Desta forma, o Dunedin Stadium se torna o maior estádio com cobertura em todo o seu pais. Além disso, a arena é relativamente recente, já que foi inaugurada no dia 5 de agosto de 2011.

Naquele mesmo ano, o estádio recebeu quatro partidas válidas pela Copa do Mundo de rugby. Além disso, também foi utilizado durante a disputa da Copa do Mundo de futebol sub-20 de 2015.

Pela Copa do Mundo de futebol feminina, o Dunedin Stadium irá receber, ao todo, seis partidas, todas elas pela fase de grupos da competição.