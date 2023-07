Nycole é cortada da seleção brasileira para a Copa do Mundo por entorse no tornozelo

Para o seu lugar, a comissão técnica confirmou a convocação da meio-campista Angelina, que atua no OL Reign, dos Estados Unidos

A CBF anunciou nesta terça-feira, 18, que a atacante Nycole foi cortada para a disputa da Copa do Mundo feminina. A atleta de 23 anos sofreu uma entrose no tornozelo esquerdo no jogo-treino da última segunda-feira, 17, e não terá tempo de se recuperar para o torneio.

A jogadora do Benfica passou a maior parte da preparação da Seleção na Austrália se recuperando de outra lesão, sofrida contra o Chile no último amistoso antes do Mundial. Nycole havia sofrido uma entorse no tornozelo direito, mas já estava recuperada da contusão.

Para o seu lugar, a comissão técnica confirmou a convocação da meio-campista Angelina, que atua no OL Reign, dos Estados Unidos. Ela fazia parte do grupo de suplentes que estava com a delegação em Gold Coast, junto de Aline Gomes e Tainara.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontecerá na próxima segunda-feira (24), em Adelaide, contra o Panamá. As comandadas de Pia Sundhage ainda enfrentarão a França e Jamaica na primeira fase da competição.