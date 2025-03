Ceará e Fortaleza solicitam arbitragem de fora para finais do Campeonato Cearense

Árbitro Matheus Candançan mostra cartão amarelo no Clássico-Rei entre Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Finalistas, Ceará e Fortaleza solicitaram arbitragem de fora do Estado para as partidas de ida e volta da decisão o Campeonato Cearense 2025. Conforme apurou o Esportes O POVO, os clubes acordaram em dividir os custos. O pedido é para que toda a equipe de arbitragem, inclusive VAR, não seja local. Ainda de acordo com a apuração, a audiência pública para designação dos árbitros será realizada nesta quarta-feira, 12. Organizadora do certame, a Federação Cearense de Futebol (FCF) já fez consulta oficial à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ter ciência de quais profissionais terão disponibilidade nos próximos dias 15 e 22, datas das finais do Estadual.

No primeiro Clássico-Rei do ano, disputado no dia 8 de fevereiro, a arbitragem foi do paulista Matheus Candançan (Fifa). Na oportunidade, o juiz de 26 anos teve atuação segura e sem polêmicas. Em campo, o Ceará venceu por 2 a 1 em jogo da quinta rodada do Campeonato Cearense. Reconhecimento facial para a torcida A partir do próximo sábado, 15, em jogo válido pelo primeiro duelo da final do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará, às 16h30min, a Arena Castelão já irá realizar o processo de biometria facial dos torcedores.



O cadastro já está disponível desde a última semana e é vista pelo Governo do Estado e pelos clubes como uma forma de reduzir a violência nos estádios, que foram recorrentes no começo da temporada. Nesta segunda-feira, 10, o secretário do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, concedeu coletiva na praça esportiva para maiores explicações sobre o uso do equipamento, investimento feito e outros questionamentos. Entretanto, nas redes sociais, os torcedores ainda ficaram com dúvidas sobre o procedimento. Neste sentido, o Esportes O POVO traz o passo a passo para o cadastro e dúvidas recorrentes sobre o cadastro.