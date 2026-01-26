Transmissão de Fortaleza x Floresta: assistir ao vivo - online e grátis

QUIXADÁ-CE, BRASIL, 11-01-2026: Pochettino Fortaleza empata de 0 a 0 com o Ferroviário pelo Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza e Floresta se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 26, às 20h30min, pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Fortaleza x Floresta: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal GOAT, no Youtube.

Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Fortaleza x Floresta: situação dos times e escalações Fortaleza

Do lado do Leão, a partida é vista como uma oportunidade de ouro para consolidar o modelo de jogo de Thiago Carpini. O treinador vem aproveitando o calendário para observar peças e testar variações táticas. Na última exibição da equipe, ocorrida na quinta-feira, 22, o torcedor presente viu um time alternativo, repleto de novidades.



Escalação do Fortaleza: 3-5-2: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Rodrigo, Sasha, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Floresta

O Floresta, por sua vez, chega ao PV com o status de "franco-atirador", mas com um conjunto organizado capaz de surpreender qualquer gigante da capital. O Verdão carimbou sua classificação após um empate em 1 a 1 contra o Iguatu, no Estádio Domingão, resultado que selou a vice-liderança do Grupo B.

