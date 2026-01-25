Transmissão de Ferroviário x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Atacante Lucca marcou o gol do Ceará contra o Iguatu / Crédito: Gabriel Silva/ Ceará SC

Ferroviário e Ceará se enfrentam no Presidente Vargas, Fortaleza (CE), hoje, 25, às 17 horas, pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Ferroviário x Ceará: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube, e TV Verdes Mares, no sinal aberto. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Ferroviário x Ceará: situação dos times e escalações Ferroviário Mandante da partida, o Ferroviário integrou o Grupo A na primeira fase do Manjadinho. O Coral, comandado pelo técnico português Nuno Pereira, não sofreu nenhuma derrota: foram duas vitórias, contra Maracanã e Quixadá, e dois empates, diante do Fortaleza, no Clássico das Cores, e do Horizonte. Com o desempenho, o Coral avançou como segundo colocado da chave. Escalação do Ferroviário: 4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; João Neto, Luan e Thalisson; Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Téc: Nuno Pereira

Ceará Do lado do Ceará, a equipe liderada pelo técnico Mozart protagonizou uma campanha quase perfeita na fase de grupos. Em quatro jogos, o Alvinegro de Porangabuçu venceu três, contra Floresta, Maranguape e Tirol, e empatou uma vez, diante do Iguatu. Assim, o Vovô conquistou a classificação como líder isolado da Chave B, com dez pontos somados.

Escalação do Ceará: 4-4-2: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo, Vina e Matheus Araújo; Pedro Henrique e Lucca. Téc: Mozart.