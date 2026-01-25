Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: veja escalação provável, análise e onde assistir

Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: veja escalação provável, análise e onde assistirApós uma fase classificatória utilizada para testes e rodagem de elenco, o estadual atinge o estágio em que o planejamento se encontra com a necessidade imediata de resultados
O Campeonato Cearense de 2026 entra em sua fase mais aguda e as margens para erro tornam-se mínimas. Nesta segunda-feira, 26, às 20h30min, o Estádio Presidente Vargas será o palco do embate entre Fortaleza e Floresta, válido pela rodada de abertura da segunda fase.
O confronto coloca frente a frente o Tricolor do Pici, que dominou o Grupo A na etapa inicial, e o Verdão da Vila, que avançou na segunda colocação do Grupo B.
O momento é de virada de chave. Após uma fase classificatória utilizada para testes e rodagem de elenco, o estadual atinge o estágio em que o planejamento se encontra com a necessidade imediata de resultados.
Para ambas as agremiações, garantir uma vantagem logo na estreia desta fase é o passo fundamental para pavimentar o caminho rumo às semifinais e, eventualmente, à grande decisão do título estadual.
Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: como chega o Leão
Do lado do Leão, a partida é vista como uma oportunidade de ouro para consolidar o modelo de jogo de Thiago Carpini. O treinador vem aproveitando o calendário para observar peças e testar variações táticas. Na última exibição da equipe, ocorrida na quinta-feira, 22, o torcedor presente viu um time alternativo, repleto de novidades.
Foi a chance de observar de perto as estreias dos reforços Luan Freitas e Ronald, além da promoção de jovens promessas das categorias de base, como Lucas Emanoel e Tomas Rocco.
No entanto, para o duelo contra o Lobo, a tendência é que o Tricolor retome sua espinha dorsal. A expectativa é de que o ataque conte novamente com Bareiro e Moisés. No setor de contenção e criação, a dupla de volantes formada por Pierre e Sasha deve ser reeditada, oferecendo sustentação para que Pochettino dite o ritmo do jogo como o principal articulador central.
As maiores interrogações de Carpini pairam sobre a linha defensiva. Enquanto Brenno é o dono absoluto da meta e Mailton ocupa a lateral-direita com segurança, a ala esquerda deve seguir com o improviso de Lucas Crispim, que oferece maior qualidade na saída de bola, porém exige cobertura redobrada.
No miolo de zaga, a disputa é acirrada: os titulares Brítez e Cardona sofrem a sombra de Kuscevic e do recém-chegado Luan Freitas.
Sobre seu estilo de jogo, Luan Freitas foi enfático: “Sou um zagueiro construtor e técnico, mas gosto de chegar forte na marcação, que é importante na minha posição. Sou zagueiro, mas jogo em outras funções para ajudar o clube. Estou aqui disposto a dar a minha vida por essas cores.”
Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: como chega o Lobo
O Floresta, por sua vez, chega ao PV com o status de "franco-atirador", mas com um conjunto organizado capaz de surpreender qualquer gigante da capital. O Verdão carimbou sua classificação após um empate em 1 a 1 contra o Iguatu, no Estádio Domingão, resultado que selou a vice-liderança do Grupo B.
O técnico do Lobo, Leston Junior, demonstra confiança no processo evolutivo do elenco: “Vejo de uma forma muito positiva o encerramento dessa fase, onde nós conseguimos detectar muitas coisas boas que a equipe conseguiu assimilar ao longo da preparação e, obviamente, aqueles pontos que a gente precisa corrigir pensando já na próxima fase.”
Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: prováveis escalações
Fortaleza
4-4-2: Brenno; Mailton, Brítez, Kuscevic, Crispim; Sasha, Pierre, Ronald e Pochettino; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini
Floresta
4-3-3: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor e Marco Antônio; Diego Matos, Nonato e Guilherme Borges; Thailor, Matheusinho e Vitinho. Téc: Leston Junior
Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: ficha técnica
- Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
- Data: 26/1/2026
- Horário: 20h30min
- Árbitro: Rodrigues Júnior
- Assistentes: Nailton Oliveira e Fernando Bandeira
- VAR: Joanilson Scarcella de Lima
Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: onde assistir
- Canal GOAT
- TVC
- YouTube O POVO e Esportes O POVO
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri