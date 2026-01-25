Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: veja escalação provável, análise e onde assistir

Adam Bareiro é a esperança de gols do Leão / Crédito: Samuel Setubal

O Campeonato Cearense de 2026 entra em sua fase mais aguda e as margens para erro tornam-se mínimas. Nesta segunda-feira, 26, às 20h30min, o Estádio Presidente Vargas será o palco do embate entre Fortaleza e Floresta, válido pela rodada de abertura da segunda fase. O confronto coloca frente a frente o Tricolor do Pici, que dominou o Grupo A na etapa inicial, e o Verdão da Vila, que avançou na segunda colocação do Grupo B.

O momento é de virada de chave. Após uma fase classificatória utilizada para testes e rodagem de elenco, o estadual atinge o estágio em que o planejamento se encontra com a necessidade imediata de resultados.

Foi a chance de observar de perto as estreias dos reforços Luan Freitas e Ronald, além da promoção de jovens promessas das categorias de base, como Lucas Emanoel e Tomas Rocco. No entanto, para o duelo contra o Lobo, a tendência é que o Tricolor retome sua espinha dorsal. A expectativa é de que o ataque conte novamente com Bareiro e Moisés. No setor de contenção e criação, a dupla de volantes formada por Pierre e Sasha deve ser reeditada, oferecendo sustentação para que Pochettino dite o ritmo do jogo como o principal articulador central.

As maiores interrogações de Carpini pairam sobre a linha defensiva. Enquanto Brenno é o dono absoluto da meta e Mailton ocupa a lateral-direita com segurança, a ala esquerda deve seguir com o improviso de Lucas Crispim, que oferece maior qualidade na saída de bola, porém exige cobertura redobrada. No miolo de zaga, a disputa é acirrada: os titulares Brítez e Cardona sofrem a sombra de Kuscevic e do recém-chegado Luan Freitas. Sobre seu estilo de jogo, Luan Freitas foi enfático: “Sou um zagueiro construtor e técnico, mas gosto de chegar forte na marcação, que é importante na minha posição. Sou zagueiro, mas jogo em outras funções para ajudar o clube. Estou aqui disposto a dar a minha vida por essas cores.”

Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: como chega o Lobo O Floresta, por sua vez, chega ao PV com o status de "franco-atirador", mas com um conjunto organizado capaz de surpreender qualquer gigante da capital. O Verdão carimbou sua classificação após um empate em 1 a 1 contra o Iguatu, no Estádio Domingão, resultado que selou a vice-liderança do Grupo B. O técnico do Lobo, Leston Junior, demonstra confiança no processo evolutivo do elenco: “Vejo de uma forma muito positiva o encerramento dessa fase, onde nós conseguimos detectar muitas coisas boas que a equipe conseguiu assimilar ao longo da preparação e, obviamente, aqueles pontos que a gente precisa corrigir pensando já na próxima fase.” Fortaleza x Floresta pelo Cearense 2026: prováveis escalações Fortaleza