Transmissão de Horizonte x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Horizonte x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Campeonato Cearense entre Horizonte e Fortaleza acontece hoje, 22, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Horizonte e Fortaleza se enfrentam no Domingão, em Horizonte (CE), hoje, 22, às 20h30min, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2026.
Horizonte x Fortaleza: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Horizonte x Fortaleza: situação dos times e escalações
Horizonte
Pelo lado do Horizonte, o duelo é tratado como uma decisão, inclusive com a presença do prefeito Nezinho Farias no último treino antes do jogo, na manhã desta quarta-feira, 21. O Galo do Tabuleiro é o vice-líder do Grupo A, mas não tem classificação carimbada e ainda corre risco de ir para o quadrangular da permanência.
Escalação do Horizonte:
4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Betim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme e Lauro Max; Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Téc: Juliano Maia
Fortaleza
O time do Pici é o líder da chave, com duas vitórias e um empate em três partidas. Os comandados de Thiago Carpini largaram no Estadual com o empate sem gols no Clássico das Cores diante do Ferroviário, no dia 11 deste mês, e depois bateram Quixadá (4 a 0) e Maracanã (1 a 0).
Escalação do Fortaleza:
3-5-2: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Kuscevic; Kauan, Ronald, Rodrigo, Lucas Emanoel e Lucca Prior; Kayke e Tomás Roco. Téc: Thiago Carpini.
Dicas para acompanhar Horizonte x Fortaleza ao vivo
1. Assistir pelo Canal GOAT ou pela TVC Esportes é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.