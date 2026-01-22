Transmissão de Horizonte x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

Lucca Prior, meia do Fortaleza, chegou a ser titular do time no Brasileirão / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Horizonte e Fortaleza se enfrentam no Domingão, em Horizonte (CE), hoje, 22, às 20h30min, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Horizonte x Fortaleza: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal Goat e TVC Esporte, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Horizonte x Fortaleza: situação dos times e escalações Horizonte

Pelo lado do Horizonte, o duelo é tratado como uma decisão, inclusive com a presença do prefeito Nezinho Farias no último treino antes do jogo, na manhã desta quarta-feira, 21. O Galo do Tabuleiro é o vice-líder do Grupo A, mas não tem classificação carimbada e ainda corre risco de ir para o quadrangular da permanência.

Escalação do Horizonte: 4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Betim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme e Lauro Max; Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Téc: Juliano Maia

O time do Pici é o líder da chave, com duas vitórias e um empate em três partidas. Os comandados de Thiago Carpini largaram no Estadual com o empate sem gols no Clássico das Cores diante do Ferroviário, no dia 11 deste mês, e depois bateram Quixadá (4 a 0) e Maracanã (1 a 0).

Escalação do Fortaleza: 3-5-2: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Kuscevic; Kauan, Ronald, Rodrigo, Lucas Emanoel e Lucca Prior; Kayke e Tomás Roco. Téc: Thiago Carpini.