Técnico do Fortaleza, Erandir comenta bastidores do título cearense e projeta 2026

FORTALEZA, CE, BRASIL, 15-10-2025: Erandir, ex jogador do Fortaleza e tecnico. Entrevista para Paginas Azuis. Entrevistado por Afonso Ribeiro e Iara Costa (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza sagrou-se campeão cearense feminino ao vencer o rival Ceará em disputa de pênaltis na noite dessa terça-feira, 25. Em entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã de hoje, o técnico Erandir falou sobre os bastidores da conquista. Para o treinador, um dos principais pilares da conquista foi a união da equipe. “Falei muito com o grupo sobre ser unido e acreditar, ter fé. Nosso grupo não tinha vaidade, acho que isso ajudou na união. Temos um grupo unido e fechado”, avaliou.

No jogo de ida da final, os times empataram em 0 a 0. No duelo decisivo, o placar se repetiu, levando a disputa do título para as penalidades. O Fortaleza levou a melhor ao vencer as adversárias por 4 a 3.



“O primeiro jogo foi muito truncado, nossa equipe entrou na tática do Ceará. Mas nesse jogo foi diferente, estudamos bem a equipe delas. Acho que nossa equipe entrou com uma concentração maior, jogando sempre no campo do adversário, que era o que queríamos”, analisou Erandir. Apesar da boa temporada, o Fortaleza já vinha acumulando decisões importantes nas penalidades e acabou eliminado em todas elas. Na Série A2 do Brasileirão, o Tricolor caiu para o Botafogo na semifinal, e, na Copa do Brasil, também foi superado pelo Juventude na marca da cal. “Do começo ao fim, buscamos o gol, mas infelizmente não aconteceu. Tinha que ir para os pênaltis mesmo, porque neste ano fomos eliminados duas vezes. Então quando fomos para os pênaltis, a confiança das meninas estava maior, porque já tinham experiência”, explicou o comandante das Leoas.