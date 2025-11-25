Fortaleza bate Ceará nos pênaltis, conquista Cearense e fecha 2025 com "chave de ouro"Time tricolor venceu o arquirrival por 4 a 3 na marca da cal. Leoas coroam temporada histórica, em que conquistaram acesso à Série A1 e o título da Copa Maria Bonita
O Fortaleza é campeão do Campeonato Cearense Feminino de 2025. Nesta terça-feira, 25, no Estádio Presidente Vargas, as Leoas bateram o Ceará por 4 a 3 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal da final da competição estadual.
Com a conquista, o time tricolor coroa um ano histórico. Nesta temporada, a equipe já havia conquistado o acesso à Série A1 e o título da Copa Maria Bonita. Agora, finda 2025 com o tão desejado tetracampeonato estadual.
Fortaleza 0x0 Ceará: o jogo
O Clássico-Rainha teve um primeiro tempo de domínio das Leoas, que controlou a posse de bola e ocupou com frequência o setor ofensivo. Aos 8 minutos, Eduarda Balbino arriscou de longe e finalizou com força, mas a bola saiu pela linha de fundo.
No minuto seguinte, Michele Carioca sofreu um forte contato em disputa com duas jogadoras leoninas e com Paulinha, do Ceará. A atacante, maior artilheira da história alvinegra, precisou deixar o campo, dando lugar à Girlane. Após a marca dos 30 minutos, as reclamações com a arbitragem aumentaram.
Aos 42, Paulinha arriscou finalização de longa distância, mas a goleira Lorrana, das Leoas, defendeu sem dificuldades. Já nos acréscimos, o Fortaleza quase abriu o placar: após cruzamento vindo da esquerda, Jhow apareceu na pequena área e cabeceou no travessão; no rebote, a defesa alvinegra afastou.
Apesar do domínio tricolor, as chances claras foram poucas, e o Ceará raramente conseguiu ultrapassar a linha do meio-campo durante a primeira metade do Clássico-Rainha.
No segundo tempo, o cenário permaneceu semelhante. A partida seguiu truncada, com as Leoas insistindo principalmente em jogadas pelo lado direito com Jhow. Aos 8 minutos, Natália pegou de primeira na entrada da área e obrigou a goleira Maiara a fazer grande defesa, evitando o gol tricolor.
Com muitas faltas, o ritmo da partida ficou ainda mais cadenciado. Aos 20 minutos, o Fortaleza puxou contra-ataque com Natália, que encontrou Eduarda Balbino em boas condições, mas a camisa 9 finalizou em cima da goleira Maiara, desperdiçando grande oportunidade.
Pouco depois, aos 24, um novo contra-ataque poderia ter sido encaixado, mas Jady tocou com a mão na bola, e a arbitragem marcou falta, gerando reclamações das leoas, que pediram vantagem no lance. Pouco tempo depois, mais uma chegada tricolor: Talita teve uma das melhores chances da etapa final ao cobrar falta com categoria e acertar o travessão.
Na reta final, as equipes promoveram substituições e preferiam não se arriscar tanto para não correr risco de serem vazadas. Com isso, o duelo ficou mais concentrado no meio-campo e foi para a disputa de pênaltis.
Pênaltis: Fortaleza 4x3 Ceará
Kethilyn (CEA): Gol
Leidiane (FOR): Gol
Girlane (CEA): Gol
Andressa Anjos (FOR): Perdeu
Paulinha (CEA): Perdeu
Tefah (FOR): Gol
Alê (CEA): Perdeu
Isabella (FOR): Gol
Adrijane (CEA): Gol
Eduarda Balbino (FOR): Gol
