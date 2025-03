FCF responde TJDF e pede que semifinais do Cearense sejam realizadas no PV

A Federação Cearense de Futebol (FCF) respondeu, nesta sexta-feira, 7, ao mandado de intimação feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), que solicitou um posicionamento da entidade com relação à decisão de alterar local de disputa das semifinais do Campeonato Cearense — Fortaleza x Ferroviário e Ceará x Maracanã.



Em resposta à intimação do TJDF-CE, a FCF pediu que o segundo jogo das semifinais entre Ceará e Maracanã, no próximo domingo, 9, às 17 horas, permaneça marcada para o Estádio Presidente Vargas (PV), como já havia sido anteriormente definido pela própria entidade.

Segundo a Federação, o fato dos clubes não terem entrado em um consenso sobre onde realizariam seus jogos, tendo em vista a nova portaria Secretaria do Esporte do Governo do Estado (Sesporte), corroborou para a decisão de mudar o local das duas semifinais para o PV.