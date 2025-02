Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Tubarão e Leão medem forças neste sábado, 1º, às 16h30min, no PV, em briga por uma vaga na decisão do Estadual. Será o primeiro de três embates em oito dias

De um lado, o sonho coral de retornar à final do Campeonato Cearense após oito anos; do outro, a ambição tricolor de chegar à oitava decisão consecutiva e, mais adiante, tentar retomar a hegemonia local. É este o cenário para o primeiro Clássico das Cores pela semifinal do Estadual, neste sábado, 1º, às 16h30min, no Estádio Presidente Vargas.

Para repetir o feito e quebrar o tabu, o Ferrão conta com a força da dupla ofensiva formada por Allanzinho e Ciel . O jovem camisa 11, artilheiro do Manjadinho, com quatro gols, já balançou as redes sete vezes em 2025 e ainda deu quatro assistências. Já o experiente camisa 99 deixou sua marca em três ocasiões.

Na temporada, o time comandado por Tiago Zorro soma seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 14 confrontos, entre Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Para chegar à semi do Estadual, despachou o Tirol com dois triunfos (2 a 1 e 3 a 0).

Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2025: como chega o Leão

O Fortaleza, por sua vez, quer aproveitar o Clássico das Cores para encerrar o mau momento. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda amargou três derrotas nos três jogos anteriores. O objetivo é voltar a vencer para tentar se aproximar da decisão do Estadual.

Líder do Grupo B da competição, o Tricolor não precisou disputas as quartas de final e teve folgas no calendário neste mês — uma de sete dias, e outra de dez. O intervalo sem partidas serviu para o Leão voltar a contar com o meio-campista Emmanuel Martínez, que se recuperou de lesão, voltou a treinar com a equipe e deverá ser titular diante do Tubarão.

À procura de soluções para superar a sequência negativa, Vojvoda pode optar por uma formação com dois zagueiros, dando maior liberdade aos alas e privilegiando um meio-campo com poder ofensivo — em criação de jogadas e finalização. Marinho e Lucero formariam a dupla de ataque, com Breno Lopes e Moisés como opções de velocidade na segunda etapa.