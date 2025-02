Fortaleza x Ceará: como duelo no meio-campo pode ser decisivo em Clássico-Rei

Leão e Vovô têm setor central como trunfo para o duelo deste sábado, 8, às 16h30min, no Castelão, pelo Campeonato Cearense

/ Crédito: Montagem feitas com fotos de Mateus Lotif/Fortaleza EC e Lucas Emanuel / FCF

O caminho para uma vitória no primeiro Clássico-Rei da temporada, neste sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense , passa pelo duelo no meio-campo. Com jogadores de perfis diferentes no setor e modelos de jogo distintos, Fortaleza e Ceará apostam na força das respectivas trincas para levar a melhor.

O meio-campo do Fortaleza

Sem Lucas Sasha, suspenso, o Tricolor deve usar uma formação com Pol Fernández, Zé Welison e Pochettino, contando com qualidade técnica e intensidade. O camisa 5 é responsável pela construção de lances a partir da saída de bola, em que aproveita o capricho nos passes e a visão de jogo para lançar laterais e atacantes, além de fazer o elo com o compatriota Pochettino.

Zé Welison tem perfil mais marcador, com força física, e aparece no campo de ataque para finalizações de fora da área — o que Pol também faz. Pochettino também contribui no momento defensivo, marcando os volantes adversários, e usa a intensidade nas ações ofensivas para municiar os atacantes. O camisa 7 fez um gol e deu uma assistência em quatro jogos em 2025.

O banco de reservas também pode ser uma arma importante no decorrer do confronto, já que Vojvoda conta com opções como Emmanuel Martínez, Calebe e Kervin Andrade, além de Pedro Augusto, que reforçaria o poder defensivo.