Ceará x Barbalha pelo Cearense 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense , o Ceará tem a chance de se garantir, de forma antecipada, na semifinal. Neste domingo, 2, às 17 horas, o Vovô recebe o Barbalha no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada da competição, e precisa apenas de uma vitória para assegurar presença entre os quatro melhores.

Embora não costume fazer muitas alterações na formação inicial, Condé pode preservar algumas peças visando o compromisso diante do CSA-AL, na próxima quarta-feira, 5, às 21h30min, também no PV, pela Copa do Nordeste. O Vovô largou no torneio regional com derrota para o Náutico e é o penúltimo colocado do Grupo B, o que aumenta a importância do embate contra o Azulão do Mutange.

No duelo da última quarta-feira, 29, diante do Azulão do Centro-Sul, o técnico Léo Condé promoveu mudanças em todos os setores da equipe, que apresentou um melhor desempenho, apesar da vitória magra. Além do próprio Éder, Willian Machado também ganhou a primeira oportunidade como titular, e a dupla mostrou solidez na zaga. No segundo tempo, o estreante Fabiano Souza chamou atenção pela força física e pelo nível técnico em cerca de 30 minutos.

Em três jogos pelo Estadual, o Alvinegro bateu Tirol ( 2 a 1 ), Ferroviário ( 2 a 1 ) e Iguatu ( 1 a 0 ), chegando à liderança isolada do Grupo A, com nove pontos. Com a classificação direta para a semi, o time de Porangabuçu ficaria mais próximo da grande decisão e também evitaria a disputa das quartas de final, abrindo espaço no calendário de partidas.

Ceará x Barbalha pelo Cearense 2025: como chega a Raposa

O Barbalha, por sua vez, é o terceiro colocado da chave B do Campeonato Cearense, com os mesmos quatro pontos do vice-líder Tirol, mas com saldo de gols inferior. A equipe do Cariri sonha com vaga nas quartas de final e, além de tentar surpreender o Ceará, vai ficar de olho nos jogos de Ferroviário (também neste domingo, contra o Maracanã) e Tirol (terça-feira, 4, diante do Horizonte).

A Raposa estreou com derrota para o Floresta (3 a 1), venceu o duelo regional com o Cariri (3 a 1) e empatou com o Horizonte (1 a 1). Erikin e Pimenta, com dois gols cada, são os artilheiros do Barbalha no Manjadinho.