Com Ceará, Fortaleza, R4 e Crato, semifinais do Cearense Feminino começam neste sábado

O Ceará encara o R4, que terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. No outro lado da chave, o Fortaleza, também invicto no torneio, enfrenta o Crato

As semifinais do Campeonato Cearense Feminino terão início neste sábado, 16, com quatro equipes envolvidas: Fortaleza, Ceará, R4 e Crato. As quatro equipes avançaram da fase de grupos, enquanto The Blessed e Juasal foram eliminadas e agora disputam duas vagas na grande decisão do torneio estadual.

Invicto e com 100% de aproveitamento, o Fortaleza não encontrou dificuldades no Grupo A, que contou também com o rival Ceará. Na campanha, as Leoas venceram o Clássico-Rainha duas vezes, ambas por 3 a 0, além de duas goleadas sobre o The Blessed, por 11 a 0 e 12 a 0.