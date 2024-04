Vojvoda e Mancini fazem duelo de estratégias no primeiro Clássico-Rei da final

FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-03-2024: Final do campeonato Cearense 2024 no estádio Castelão. Fortaleza 0 x 0 Ceará. (Foto: Fábio Lima/O Povo) Crédito: FÁBIO LIMA

Principal do futebol cearense, o Clássico-Rei abriu a disputa pelo título do Campeonato Estadual de 2024 na tarde deste sábado, 30. Em jogo disputado na Arena Castelão, os rivais empataram sem gols e deixaram tudo em aberto para a partida da volta, que será realizada no próximo dia 6. Cercado de expectativa, o duelo entre Leão e Vovô já chamou a atenção dos torcedores uma hora antes da bola rolar. Isso porque o técnico Juan Pablo Vojvoda inovou sua escalação e fugiu do 4-3-3 utilizado há meses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para encarar o maior rival, o comandante argentino mandou uma equipe em campo na formação 5-3-2 visando fortalecer o setor defensivo. Na ocasião, a última linha foi formada por Dudu, Brítez, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco. Já o segundo bloco foi integrado por Zé Welisson, Hércules e Lucas Sasha, restando apenas Lucero e Moisés no ataque.

A estratégia leonina deu certo. Diferente dos outros clássicos, o Fortaleza se mostrou mais seguro defensivamente, apesar de João Ricardo ter feito duas defesas difíceis no confronto. No segundo tempo, mesmo com as alterações, a equipe seguiu equilibrada e até arriscou mais jogadas no último terço do campo. Em resumo, os principais destaques pelo lado tricolor foram Dudu, Brítez, Lucas Sasha, Hércules e Marinho. Por outro lado, o técnico Vagner Mancini também conseguiu manter um Ceará consciente em campo. Bem armado defensivamente, o time alvinegro seguiu com seu esquema padrão e contou com boas atuações de Matheus Felipe e Matheus Bahia na última linha.