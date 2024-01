Meia do Iguatu comemora boa fase do time e projeta jogo contra Fortaleza: "Respeitamos muito"

Equipe do interior do estado lidera o grupo B do Campeonato Cearense. Azulão tem 100% de aproveitamento na competição

"Vamos enfrentar uma das grandes equipes do futebol brasileiro. O Fortaleza está consolidado na série A do Brasileirão, tem grandes jogadores, um elenco muito forte. Então, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar nesse jogo, mas nós acreditamos no nosso potencial mesmo sabendo que não será fácil. Respeitamos muito a equipe do Fortaleza, mas temos o objetivo de conquistar um bom resultado lá no Castelão”, comentou.

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense, o Iguatu segue sua preparação para encarar o Fortaleza nesta quarta-feira, 31, pela terceira rodada do certame estadual. Ciente da relevância do duelo, o meia Pedrinho projetou o embate e enalteceu o time tricolor.

O camisa 8 do Azulão ainda avaliou o início da temporada do clube do Centro-Sul do Estado e destacou as duas primeiras partidas da equipe. Até o momento, o time do interior venceu Atlético-CE e Caucaia, respectivamente.

“Feliz por esse bom início de competição. Nós temos objetivos grandes e precisamos entrar em todos os jogos com o pensamento de conquistar as vitórias. Sabemos que temos grandes adversários, mas acredito que temos feito bons jogos, conquistamos dois resultados importantes e isso nos colocou na liderança, mas seguimos com os pés no chão, com muita humildade e trabalhando forte para seguirmos em busca dos nossos objetivos."