Ceará x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 08 de abril (08/04), em jogo de volta da final do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto TV Record, no serviço de streaming DAZN e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A única baixa do clássico anterior para este está do lado do Ceará. O volante Richardson tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O substituto natural é Caíque, que deixou claro, em coletiva, ontem, que o Vovô vai dificultar a vida do Tricolor.



Pelo lado do Fortaleza, os desfalques são aqueles que já estão há muito tempo no departamento médico: Pedro Rocha e João Ricardo. Estão impossibilitados de jogar por questões de registro fora do prazo o goleiro Koslinski, o zagueiro Bernardo Schappo e o meia Zanocelo. (Com Brenno Rebouças)

Ceará x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

TV Record : Canal de TV aberta



: Canal de TV aberta DAZN : Serviço de Streaming

: Serviço de Streaming Nosso Futebol: Serviço de pay-per-view



Campeonato Cearense 2023 - Ceará x Fortaleza

Ceará

4-2-3-1: Richardson; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga; Caíque, Arthur Rezende; Erick, Guilherme Castilho e Janderson; Vitor Gabriel. Téc: Gustavo Morínigo

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino (Hércules); Moisés (Romarinho), Calebe (Thiago Galhardo) e Lucero. Téc: Vojvoda

Quando será Ceará x Fortaleza

Hoje, sábado, 08 de abril (08/04), às 16 horas

Onde será Ceará x Fortaleza

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

