Grêmio x Caxias ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Caxias se enfrentam hoje, sábado, 08 de abril (08/04), pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto RBS TV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1. Portanto, uma vitória simples para qualquer lado dá o título do Gauchão. Caso mais um empate aconteça, a final será decidida nos pênaltis. O Grêmio passou pelo Ypiranga nas semifinais, enquanto o Caxias eliminou o Internacional.

O time de Renato Gaúcho teve desfalques importantes no jogo de ida e contará com o retorno de Felipe Carballo. Entretanto, a volta do zagueiro Kannemann não é garantida e o argentino pode começar a final no banco.

Já a equipe grená terá o desfalque do volante Moacir, que foi expulso na primeira partida e deixou o Caxias com um homem a menos no segundo tempo da final. O setor do meio-campo, porém, poderá ser reforçado se as voltas de Marlon e Vini Guedes se concretizarem. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio e Caxias ao vivo: onde assistir à transmissão

RBS TV : TV aberta

: TV aberta Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - Grêmio e Caxias

Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (Kannemann) e Reinaldo; Felipe Carballo, Villasanti e Cristaldo; Bitello, Vina e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Caxias

Bruno; Marcelo Ferreira, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Vini Guedes e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho

Quando será Grêmio x Caxias

Hoje, sábado, 08 de abril (08/04), às 16h30min

Onde será Grêmio x Caxias

Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

