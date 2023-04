Final do Campeonato Cearense 2023 já tem 91% dos ingressos vendidos

A Federação Cearense de Futebol divulgou que já foram adquiridos 91% dos ingressos para a final do Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza disputam o título estadual neste sábado, 8, às 16 horas, na Arena Castelão.

No primeiro jogo da final, o Tricolor do Pici levou a melhor ao vencer por 2 a 1. Lucas Sasha e Caio Alexandre balançaram as redes para o Leão e Danilo Barcelos descontou para o Vovô.





Para a final deste sábado, foram disponibilizados 58.800 ingressos. 34.400 são destinados à torcida do Ceará, que é o mandante do duelo, e 24.400 foram destinados aos torcedores do Fortaleza. Até o momento, 53.584 torcedores em geral já foram confirmados no duelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como adquirir ingressos para a partida

Os ingressos da torcida do Ceará podem ser adquiridos nas Lojas Vozão e também de maneira online. Já os bilhetes para a torcida do Fortaleza podem ser comprados nas Lojas Leão 1918 credenciadas pelo clube.

Tags