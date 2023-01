Campeonato Cearense será exibido no streaming e terá pay-per-view na TV

Às vésperas de estrear, o Campeonato Cearense ganhou um novo player de transmissão. A plataforma de streaming DAZN fechou contrato de três anos com a Federação Cearense de Futebol para exibir o Estadual pela internet e também fornecer um serviço de pay-per-view em TVs por assinatura, chamado Nosso Futebol.

Os clientes das operadoras Sky e Claro poderão assinar os canais Nosso Futebol, que vão exibir partidas do Cearense 2023, além de jogos dos estaduais de Alagoas, Goiás e Pernambuco. Será possível contratar o serviço também via DGO (TV por assinatura via internet). O canal vai exibir partidas já neste fim de semana.

Os jogos de Ceará e Fortaleza na primeira fase do Estadual, além das fases finais do campeonato, serão exibidos pela DAZN e Nosso Futebol. O serviço de pay-per-view larga na frente, com transmissões desde a primeira rodada. A plataforma de streaming passa a exibir o Cearense 2023 a partir da semana que vem.

Sinal aberto

Na Claro TV, os canais Nosso Futebol 3 (217 - 717) e Nosso Futebol 4 (218 - 718) estão abertos e os assinantes podem degustar o serviço até 22 de janeiro.

Já na Sky, a assinatura do Nosso Futebol está disponível nos canais 220, 221 e 222 em SD e 620, 621 e 622 em HD. Pelo DGO, são três canais de exibição dos quatro estaduais.

No streaming

Os torcedores que preferirem assinar a DAZN vão assistir o Campeonato Cearense a partir da próxima semana, mas jogos de outros estaduais já estão sendo exibidos.

O serviço custa R$ 34,90 por mês e terá seis jogos exclusivos na primeira fase do Cearense 2023.

