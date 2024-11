Tabela do Brasileirão 2024: veja classificação da Série B atualizada

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Série B 2024; o que ainda está em disputa para a 38ª rodada Crédito: Divulgação/ CBF

O Campeonato Brasileiro Série B de 2024 chega aos seus últimos momentos. Na 38ª rodada, que encerrará o torneio, a principal disputa em aberto é pelas últimas três vagas de acesso à Série A. Quatro equipes ainda estão na briga. O campeão, por sua vez, já foi definido. O Santos, que enfrentou o CRB na 37ª rodada, garantiu o título antecipadamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo sem entrar em campo, o time do litoral assegurou a conquista após o Novorizontino tropeçar em casa, empatando por 1 a 1 com o Paysandu. Essa foi a primeira participação do Santos na Série B.

Na parte de baixo da tabela, não há mais nada em disputa. Os quatro times rebaixados foram definidos antes da rodada final: Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani disputarão a Série C em 2025.

Confira a tabela do Brasileirão Série B: Tabela do Brasileirão 2024: classificação da Série B hoje, 21 Santos - 68 pontos Mirassol - 64 pontos Grêmio Novorizontino - 64 pontos Ceará - 63 pontos Sport - 63 pontos Goiás - 60 pontos Operário - 57 pontos Vila Nova - 55 pontos América-MG - 55 pontos Coritiba - 50 pontos Avaí - 50 pontos Amazonas - 49 pontos Paysandu - 47 pontos Chapecoense - 44 pontos CRB - 42 pontos Botafogo SP - 42 pontos Ponte Preta - 38 pontos Ituano - 37 pontos Brusque - 36 pontos Guarani - 32 pontos

Tabela do Brasileirão 2024: o que está em disputa A última definição ainda vigente para a última rodada da Série B é quais serão as últimas três equipes que conquistarão o acesso para à elite brasileira no ano de 2025. Confira quem está disputando e cenários. Mirassol Atual vice líder, o Mirassol tem 64 pontos e vai enfrentar a Chapecoense, que é a 14ª colocada, em Mirassol no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Com uma vitória, o Leão conquista a vaga na primeira divisão, com um empate ou derrota fica dependendo de um tropeço de um dos seus três rivais.

Grêmio Novorizontino Com os mesmo 64 pontos dos rivais paulistas, o Novorizontino vai lutar pelo acesso fora de casa, o tigre vai enfrentar o Goiás nos mandos da equipe alviverde. Assim como o Mirassol, com um simples vitória ganharia vaga na série A.

Com um empate em Goiânia, a equipe paulista tem que torcer para o Ceará ou o Sport perca seus jogos; No caso de derrota, ainda continuará contando com uma derrota dos dois nordestinos, o Mirassol só é ultrapassado pelo Novorizontino com derrota se eles se equivalerem no saldo de gols (atualmente o Mirassol tem a vantagem de dois gols positivos). Ceará Na atual tabela, o Ceará fecha o G4 e vai enfrentar o Guarani, em Campinas (SP), uma vitória concretiza o retorno dos alvinegros para a Série A. Em caso de empate, precisará de uma derrota de Mirassol ou Novorizontino, ou um tropeço do Sport. Já em caso de derrota, obrigatoriamente, o Sport terá que perder.