Antes de entrar em campo, Santos garante título da Série B após tropeço de rival

Mesmo sem jogar, o Santos garantiu o título do Campeonato Brasileiro Série B neste sábado, 16. Para isso, o Peixe contou com o empate em 1 a 1 entre Paysandu e Novorizontino, em Novo Horizonte (SP). Com 68 pontos na classificação, a equipe santista viu seu único adversário ainda postulante ao título tropeçar e agora não pode mais ser ultrapassada na tabela.