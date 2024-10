Alef Manga desabafa ao marcar gol após suspensão: "Dez meses de muito aprendizado e reflexão"

A vitória do Coritiba por 3 a 1 sobre o Amazonas, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve um ingrediente a mais. Afinal, o atacante Alef Manga voltou a jogar após pegar 360 dias de suspensão pela sua participação em um esquema de manipulação no futebol. Ele não atuava desde outubro de 2023, quando deixou o Pafos, do Chipre.

E o retorno do artilheiro foi em grande estilo. Ao ser lançado por Jorginho aos 34 minutos do segundo tempo, Alef Manga não titubeou em sua primeira oportunidade e estufou as redes do Amazonas. Ele aproveitou passe de Vini Paulista para sacramentar a vitória do time paranaense.

Após a partida, o atacante falou sobre a volta aos campos. Ele acredita que o Coritiba ainda tem chances de acesso à elite do Brasileirão.