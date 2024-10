Avaí e América-MG ficam no empate pela Série B

Em jogo agitado, Avaí empatou em 2 a 2 com o América-MG na noite desta sexta-feira (11), no Estádio da Ressacada, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Andrey e Gaspar para os donos da casa, e por Elizari e Brenner para os visitantes.

Com o resultado, o Coelho deixou de colar no G4 e segue na quinta colocação, com 48 pontos. Por outro lado, o Leão da Ilha ocupa o oitavo lugar na tabela, somando 43.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

Com apenas 40 segundos de bola rolando, os visitantes saíram na frente do placar com Elizari. O meia aproveitou o rebote do goleiro César para abrir o placar. Aos 24 minutos, os mandantes empataram a partida com Andrey, após o meia receber cruzamento rasteiro de Pottker na pequena área. Ainda na primeira etapa, aos 34, Brenner colocou o América novamente na frente do placar. Rodriguinho fez jogada pela esquerda e cruzou para o camisa 9 marcar de cabeça.