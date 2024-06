Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao jogo ao vivo - Série B

A partida pela Série B do Brasileirão entre Chapecoense e Vila Nova será disputada hoje, 2, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

Chapecoense e Vila Nova se enfrentam hoje, domingo, 2 de junho (02/06), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 16 horas (horário de Brasília).

Clique aqui para seguir o canal de EVila Novaes do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew), na TV Brasil (TV aberta) e no canal GOAT (YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.