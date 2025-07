Tabela do Brasileirão 2025: classificação atualizada da Série A hoje (29/07)

Cristaldo e Bruno Pacheco disputam lance no jogo Grêmio x Fortaleza, na Arena do Grêmio; times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (29/07) / Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, está próxima do fim do primeiro turno. Ainda assim, muitos jogos atrasados ainda restam na tabela. Nesta semana, dois dos quatro confrontos da 14ª rodada serão realizados. O primeiro está marcado para hoje, terça-feira, 29 de julho (29/07). Brasileirão 2025: VEJA o que mudou nos 20 times da Série A

Tabela do Brasileirão 2025: veja os jogos desta rodada da Série A

Seis partidas da 14ª rodada foram realizadas entre os dias 16 e 17. O então líder Cruzeiro superou o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, enquanto o agora líder Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro. O único outro vencedor da rodada até agora foi o Corinthians, que bateu o Ceará em pleno Castelão. Foram ainda três empates: Palmeiras 1x1 Mirassol no Allianz Parque; Botafogo 0x0 Vitória no Nilton Santos e Red Bull Bragantino 2x2 São Paulo no Cícero de Souza Marques. Palmeiras 1x1 Mirassol - Allianz Parque, 16/07



- Nilton Santos, 16/07 Fluminense 0x2 Cruzeiro - Maracanã, 17/07 SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Jogos restantes da 16ª rodada da Série A do Brasileirão Nesta quinta-feira, 30, apenas uma partida será realizada. O Juventude, de Caxias do Sul, recebe o Vasco da Gama, no estádio Alfredo Jaconi. Os outros dois jogos ainda serão marcados.