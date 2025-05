Tabela do Brasileirão 2025: veja classificação atualizada da Série A e próximos jogos

A 9ª rodada do Brasileirão 2025 teve clássicos estaduais, empate no Fla-Bota e o Palmeiras se isolando na liderança antes da pausa para o Mundial

A rodada iniciou ainda no sábado, 17 de maio, com o clássico nordestino no qual o Ceará venceu o Sport por 2 a 0, com gols de Lucas Mugni e Antonio Galeano.

No fim de semana, os confrontos entre Flamengo e Botafogo, Bahia e Vitória, Corinthians e Santos, e Cruzeiro e Atlético-MG abrilhantaram a rodada com disputas marcadas por rivalidades estaduais intensas.

Além dos clássicos, outras partidas também foram decisivas na disputa pela liderança. O Palmeiras foi até Bragança Paulista enfrentar o RB Bragantino e venceu de virada por 2 a 1, abrindo quatro pontos de vantagem na liderança sobre o Flamengo, que empatou por 0 a 0 com o Botafogo.