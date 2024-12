De título a rebaixamento: saiba os cenários da última rodada do Brasileirão Série A 2024

Palmeiras e Botafogo disputam o título do Campeonato Brasileiro Série A / Crédito: Reprodução/ Cesar Greco/SEP | Vitor Silva/Botafogo

A última rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2024 promete trazer grandes emoções na tarde do domingo, 8. Entre a consagração de campeão brasileiro e pesadelo do rebaixamento, seis times conhecerão o seu futuro para a próxima temporada por volta de 18 horas, horário que deve terminar as partidas, que começam simultaneamente às 16 horas. No topo da tabela, Botafogo e Palmeiras disputam o título nacional da primeira divisão. Líder com três pontos de diferença para o Verdão, o Glorioso precisa de apenas um empate em casa contra o São Paulo para se sagrar campeão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já o Palmeiras não depende só de si. Se quiser levantar a taça após o apito final, o time paulista precisa não só vencer o seu duelo contra o Fluminense, no Allianz Parque, como também torcer por uma derrota do Botafogo contra o Soberano.

Atualmente, o Bragantino é quem figura na 17ª posição, tendo se mantido vivo após vencer o Athletico-PR, atual 18º, fora de casa. Com o triunfo, a equipe de Bragança Paulista chegou aos 41 pontos e pode chegar a 44 caso vença o Criciúma jogando como mandante. Sendo assim, se o time paulista realmente chegar aos 44 pontos, o Atlético-MG, que possui a mesma pontuação, pode acabar sendo rebaixado em caso de derrota para o Athletico-PR e uma combinação de resultados. Para que isso aconteça, ainda seria necessário no mínimo um empate do Fluminense contra o Palmeiras. Dessa forma, os três times – Atlético-MG, Bragantino e Fluminense – estariam com 44 pontos conquistados, mas os critérios de desempate – número de vitórias e saldo de gols – resultariam no descenso do Galo para a Série B.