Artur Jorge sobre título do Brasileirão no Botafogo: ‘Falta um pequeno passo’

Alvinegro derrota o Internacional, no estádio do Beira Rio, e fica por apenas um empate para confirmar a taça do Campeonato Brasileiro

O Botafogo fez mais uma brilhante atuação e, nesta quarta-feira (04), derrotou o Internacional por 1 a 0, no estádio Beira-Rio. O atacante Savarino marcou um lindo gol, garantindo a vitória do Glorioso, que agora precisa apenas de um empate na última rodada para conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

A taça, no entanto, poderia ter sido assegurada nesta rodada. Porém, o Palmeiras conseguiu uma virada diante do Cruzeiro, no Mineirão, e levou a decisão para a última rodada. Apesar disso, na entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge mostrou confiança e destacou que falta apenas um pequeno passo para o título do Botafogo.