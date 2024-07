Flamengo e Atlético-MG: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão da Série A 2024 entre Atlético-MG e Flamengo é disputado hoje, 3; veja quanto está a partida em tempo real

Atlético-MG e Flamengo jogam hoje, quarta-feira, 3 de julho (3/07), pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024 . Jogo está sendo disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e começou às 21h30min (horário de Brasília).

Assim, Luiz Araújo ganhou mais minutos na equipe titular do Rubro-negro. Desde que as equipes do Brasileirão ficaram desfalcadas por conta da competição continental, o Mengão ganhou 13 de 18 pontos possíveis.

Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Horário: quando será Atlético-MG x Flamengo



Hoje, quarta-feira, 3 de julho (3/07), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Flamengo



Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais