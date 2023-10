CBF mexe no calendário após jogos adiados e adia término da Série A para 6 de dezembro

Bola do Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Mourão Panda / América

A CBF decidiu, nesta sexta-feira, 27, prorrogar o término do Campeonato Brasileiro para o dia 6 de dezembro — uma quarta-feira. Portanto, o torneio, que anteriormente se encerraria no dia 3 (domingo), terá uma extensão de três dias. A medida acontece em virtude de jogos adiados no Brasileirão e a necessidade de encaixá-los no calendário sem precisar interferir na data Fifa de novembro. Assim, não terão partidas da competição nacional durante o período de jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, entre 13 e 21 de novembro. A única exceção fica por conta do duelo entre Fortaleza e Cruzeiro, inicialmente marcado para este fim de semana. No entanto, o embate na capital cearense será realizada no dia 18 de novembro (sábado) devido à presença do Leão do Pici na final da Copa Sul-Americana, que acontece neste sábado, 28.

Os outros confrontos adiados — Fluminense x São Paulo, Flamengo x Red Bull Bragantino e Fortaleza x Botafogo — serão disputados logo após o fim da próxima data Fifa. Com isso, a 35ª rodada, prevista para os dias 22 e 23 de novembro, foi jogada para o fim de semana seguinte (25 e 26). Como o mesmo ocorre com as três rodadas seguintes, o término do Campeonato Brasileiro sofrerá a mudanças de três dias. Em nota oficial, a CBF justificou que as alterações tem respaldo baseado em artigos do Regulamento Específico da Competição do Brasileiro e também em artigos do Regulamento Geral das Competições (RGC). Além disso, afirmou que a decisão foi tomada "para a garantia da integridade e equilíbrio técnico da competição, preservação das datas Fifa e foi levado em conta o melhor interesse para clubes, atletas e torcedores". Por fim, criticou mais uma vez as mudanças realizadas no calendário da Conmebol, que incluiu os playoffs da Sul-Americana, o que utilizou três novas datas não previstas anteriormente, causando conflito com o calendário das competições nacionais. A entidade ainda ressaltou que a prorrogação do encerramento do Brasileirão "em nada irá afetar o calendário do futebol brasileiro da temporada de 2024, sem alterar os períodos de férias e datas de início das competições".

Série A 2023: os motivos dos adiamentos dos jogos Fortaleza x Botafogo Previsto para acontecer no dia 24 de outubro, a partida foi adiada para 23 de novembro (quinta-feira) devido à necessidade do jogo entre Glorioso e Athletico-PR acontecer na tarde seguinte ao dia marcado por conta da queda de energia no Estádio Nilton Santos. A mudança limitou a distância para o confronto diante do Leão do Pici para apenas dois dias, inviabilizando o duelo. Fluminense x São Paulo O jogo iria acontecer no dia 4 de novembro. No entanto, com a presença do Tricolor Carioca na final da Copa Libertadores, marcada para a mesma data, foi adiada para 22 de novembro (quarta-feira).