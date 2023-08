Com dois de Diego Costa, líder Botafogo ganha do Bahia pelo Brasileirão; veja gols

Diego Costa comemora gol no jogo Botafogo x Bahia, no Nilton Santos, pela Série A 2023 Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro neste domingo, 27: venceu o Bahia por 3 a 0, no Nilton Santos. Com o resultado, os cariocas chegaram aos 51 pontos na liderança da Série A. Já os baianos seguem com 21, ameaçados pela zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Glorioso recebe o Flamengo no Nilton Santos, às 21 horas (de Brasília), e o Tricolor de Aço joga na Fonte Nova com o Vasco no domingo, 3, às 18h30min. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine