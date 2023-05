Brasileirão: Corinthians empata com o São Paulo e mantém tabu em Itaquera

Corinthians e São Paulo empataram em 1 a 1 neste domingo, 14, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Com esse resultado, o tabu está mantido e o Tricolor Paulista segue sem vencer o Timão em Itaquera. Os gols foram marcados por Michel Araújo e Róger Guedes, ambos no primeiro tempo.

Com a igualdade, as equipes chegaram a 17 confrontos na casa corintiana, com 10 vitórias do Corinthians e sete empates. Esse foi o quarto empate seguido entre os rivais na Neo Química Arena.

O Corinthians chegou a cinco pontos com o empate e se mantém na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo fica na 10ª posição, com nove unidades.

Agora, o Corinthians terá pela frente o Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será nesta próxima quarta-feira, 17, às 21h30min (de Brasília), no Mineirão.

O São Paulo, por sua vez, também disputará a eliminatória da copa nacional. Só que o Tricolor Paulista visitará o Sport, na quarta, às 20 horas.

Sobre o assunto Clássico Corinthians x São Paulo tem paralisação por canto homofóbico

Corinthians x São Paulo: o jogo

O primeiro tempo começou com superioridade do Corinthians, que conseguiu empurrar o São Paulo nos primeiros 15 minutos de jogo, inflamado pela Fiel Torcida. No entanto, após o ímpeto inicial do Timão, o Tricolor Paulista abriu o placar com Michel Araújo, que recebeu passa rasteiro de Rafinha na pequena área, e finalizou sem problemas para deslocar Cássio.

Após o gol, a equipe do São Paulo cresceu na partida e controlou a posse de bola diante de um Corinthians abalado emocionalmente com o tento sofrido. No minuto 21, Calleri chegou a ampliar a vantagem tricolor, mas o árbitro assinalou falta em cima de Fagner na origem do tento.

Na reta final de primeiro tempo, o Corinthians voltou a esboçar uma pressão, mesmo que de forma desorganizada. Aos 30 minutos, Róger Guedes arriscou de fora da área para defesa de Rafael. O São Paulo respondeu pouco tempo depois com finalização de Calleri que passou perto da meta de Cássio. Nos acréscimos da etapa inicial, o Timão chegou ao empate com Róger Guedes em cobrança de pênalti. O lance da penalidade foi originada em jogada individual de Wesley, que partiu para cima de Rafinha e caiu no chão após sentir o contato do experiente lateral.

A segunda etapa começou com um cenário de equilíbrio. O São Paulo assumiu o controle da posse de bola, mas não encontrava recursos para bloquear o muro corintiano. O Corinthians, por sua vez, especulava nos contragolpes e nas bolas longas, mas também não obtinha sucesso.

Com o passar do tempo, o São Paulo foi intensificando a pressão, empurrando o Corinthians para o campo de defesa. O Tricolor Paulista chegou a ir às redes com Juan, mas o impedimento foi assinalado. A torcida presente na Neo Química Arena foi ficando impaciente com o cenário desconfortável para os mandantes, mesmo que Cássio não realizasse intervenções.

Ambos os treinadores colocaram sangue novo ao ataque, mas o desenho do jogo não se alterou, com poucas chances sendo criadas no geral. No final, o sentimento do estádio corintiano foi de alívio já que o tabu contra o rival foi mantido.