Após sorteio da Copa, Ancelotti estrela campanha publicitária "Tá Liberado Acreditar no Hexa"Esta é a primeira campanha divulgada pela Brahma visando o mundial de seleções do próximo ano, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho
A cervejaria Brahma divulgou na tarde desta sexta-feira, 5, uma campanha de marketing estrelada por Carlo Ancelotti com foco no apoio a seleção brasileira. A peça publicitária intitulada "Tá Liberado Acreditar no Hexa" foi publicada horas após o anúncio do grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e resgata momentos importantes do futebol nacional.
Esta é a primeira campanha divulgada pela marca da Ambev visando o mundial de seleções do próximo ano, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
O vídeo publicado nas redes sociais da cervejaria tem como foco a ideia de que as três últimas conquistas de Copa do Mundo da Canarinho aconteceram quando o grupo de atletas estava desacreditado. Na campanha, são feitos os comparativos envolvendo as copas de 1970, 1994 e 2002.
Leia mais
Quando referido a equipe do Tricampeonato, a peça publicitária equipara a eliminação da seleção de 1966, copa anterior a de 70, na fase de grupos com a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final do Mundial de 2022. Para embasar o comparativo, são usadas frases publicadas pela crônica esportiva da época.
Para falar de 1994, ano do Tetra, foi utilizado o tema "24 anos sem vencer o Mundial", número que se repete no ciclo 2002-2026. Sobre o Penta, utilizaram manchetes que abordavam a desconfiança do público em relação ao elenco que disputaria aquela Copa do Mundo.
Durante o comercial, Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção, fala sobre a força que ronda a camisa brasileira. Segundo é dito por ele durante a peça, "A mística do futebol brasileiro já derrotou as probabilidades cinco vezes"-uma referência aos cinco títulos da Canarinho.
O vídeo segue, incentivando os tradicionais ritos do torcedor brasileiro, como a "camisa da sorte" e as promessas feitas por quem vive o futebol. Ao fim do clipe, a Brahma faz uma alteração no gesto do "número um", sinal oficial da marca eternizado por Ronaldo na Copa de 1998.
Nos últimos segundos da peça publicitária, Ancelotti faz o numeral um com o dedo indicador e depois cruza os dedos, fazendo o popular sinal de boa sorte. Segundo a própria empresa, a releitura tem como ideia "transformar um antigo símbolo de confiança e orgulho nacional em um gesto universal de otimismo".
Felipe Cerchiari, diretor de marketing de Brahma, relembra a longa relação entre a cervejaria e a amarelinha, afirmando que o objetivo da campanha é enaltecer o torcedor.
"A relação de Brahma com o futebol nasceu em 1958 e só se fortaleceu desde então. A marca esteve presente em títulos históricos, nas festas da torcida e até como a primeira brasileira a patrocinar uma Copa do Mundo da FIFA. Com 'Tá Liberado Acreditar' e a parceria com Carlo Ancelotti, trazemos esse legado para o agora, celebrando a paixão do torcedor e a essência do nosso futebol”, comenta.
O executivo também comemorou a colaboração de Ancelotti com a peça publicitária e afirma que a presença de um nome tão vitorioso só engrandece a ação.
"A Brahma é a primeira marca brasileira a estar ao lado de Ancelotti em uma campanha. A escolha do técnico multicampeão que entende do futebol brasileiro, assim como nós, reforça a mística que faz o país superar expectativas quando menos esperamos. Tê-lo como embaixador da campanha é uma forma de mostrar que até os maiores nomes do futebol mundial se rendem à magia do futebol brasileiro, que sempre marcou nossas conquistas", complementa.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente