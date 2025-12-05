Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após sorteio da Copa, Ancelotti estrela campanha publicitária "Tá Liberado Acreditar no Hexa"

Esta é a primeira campanha divulgada pela Brahma visando o mundial de seleções do próximo ano, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho
Autor João Bosco Neto
Tipo Notícia

A cervejaria Brahma divulgou na tarde desta sexta-feira, 5, uma campanha de marketing estrelada por Carlo Ancelotti com foco no apoio a seleção brasileira. A peça publicitária intitulada "Tá Liberado Acreditar no Hexa" foi publicada horas após o anúncio do grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e resgata momentos importantes do futebol nacional.

Esta é a primeira campanha divulgada pela marca da Ambev visando o mundial de seleções do próximo ano, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

O vídeo publicado nas redes sociais da cervejaria tem como foco a ideia de que as três últimas conquistas de Copa do Mundo da Canarinho aconteceram quando o grupo de atletas estava desacreditado. Na campanha, são feitos os comparativos envolvendo as copas de 1970, 1994 e 2002.

Quando referido a equipe do Tricampeonato, a peça publicitária equipara a eliminação da seleção de 1966, copa anterior a de 70, na fase de grupos com a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final do Mundial de 2022. Para embasar o comparativo, são usadas frases publicadas pela crônica esportiva da época.

Para falar de 1994, ano do Tetra, foi utilizado o tema "24 anos sem vencer o Mundial", número que se repete no ciclo 2002-2026. Sobre o Penta, utilizaram manchetes que abordavam a desconfiança do público em relação ao elenco que disputaria aquela Copa do Mundo.

Durante o comercial, Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção, fala sobre a força que ronda a camisa brasileira. Segundo é dito por ele durante a peça, "A mística do futebol brasileiro já derrotou as probabilidades cinco vezes"-uma referência aos cinco títulos da Canarinho.

O vídeo segue, incentivando os tradicionais ritos do torcedor brasileiro, como a "camisa da sorte" e as promessas feitas por quem vive o futebol. Ao fim do clipe, a Brahma faz uma alteração no gesto do "número um", sinal oficial da marca eternizado por Ronaldo na Copa de 1998.

Nos últimos segundos da peça publicitária, Ancelotti faz o numeral um com o dedo indicador e depois cruza os dedos, fazendo o popular sinal de boa sorte. Segundo a própria empresa, a releitura tem como ideia "transformar um antigo símbolo de confiança e orgulho nacional em um gesto universal de otimismo".

Felipe Cerchiari, diretor de marketing de Brahma, relembra a longa relação entre a cervejaria e a amarelinha, afirmando que o objetivo da campanha é enaltecer o torcedor.

"A relação de Brahma com o futebol nasceu em 1958 e só se fortaleceu desde então. A marca esteve presente em títulos históricos, nas festas da torcida e até como a primeira brasileira a patrocinar uma Copa do Mundo da FIFA. Com 'Tá Liberado Acreditar' e a parceria com Carlo Ancelotti, trazemos esse legado para o agora, celebrando a paixão do torcedor e a essência do nosso futebol”, comenta.

O executivo também comemorou a colaboração de Ancelotti com a peça publicitária e afirma que a presença de um nome tão vitorioso só engrandece a ação.

"A Brahma é a primeira marca brasileira a estar ao lado de Ancelotti em uma campanha. A escolha do técnico multicampeão que entende do futebol brasileiro, assim como nós, reforça a mística que faz o país superar expectativas quando menos esperamos. Tê-lo como embaixador da campanha é uma forma de mostrar que até os maiores nomes do futebol mundial se rendem à magia do futebol brasileiro, que sempre marcou nossas conquistas", complementa.

