Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Atlético-MG é neste domingo, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Fortaleza x Atlético-MG: como chegam os times  

O técnico Martín Palermo poderá repetir a escalação que ganhou do Bragantino, quarta-feira passada, 26, se assim desejar, já que não tem novos desfalques. O Tricolor conta com o ótimo momento do artilheiro paraguaio Adam Bareiro, que soma cinco gols nos cinco jogos mais recentes — a segunda melhor marca da carreira do camisa 27.

As baixas seguem as mesmas, todas por lesão: João Ricardo (realizou cirurgia no ombro direito), Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda), Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Rival da vez, o Atlético-MG quer assegura presença na Copa Sul-Americana de 2026 e tenta superar o momento ruim: são quatro jogos sem vencer, incluindo a decisão da Sula, em que foi derrotado nos pênaltis pelo Lanús, da Argentina.

Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, suspenso devido à expulsão contra o Flamengo. Em contrapartida, Igor Gomes retorna depois de punição disciplinar e pode aparecer no time titular. Na zaga, a dúvida é entre Vitor Hugo, que sofreu entorse no tornozelo, e Ruan. (Com Afonso Ribeiro)

Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Atlético-MG

Domingo, 30 de novembro (30/11), às 18h30min (horário de Brasília).

Onde será Fortaleza x Atlético-MG

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Ávila comemora volta por cima e valoriza "relação muito boa" com Palermo; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar