Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Atlético-MG: como chegam os times O técnico Martín Palermo poderá repetir a escalação que ganhou do Bragantino, quarta-feira passada, 26, se assim desejar, já que não tem novos desfalques. O Tricolor conta com o ótimo momento do artilheiro paraguaio Adam Bareiro, que soma cinco gols nos cinco jogos mais recentes — a segunda melhor marca da carreira do camisa 27. As baixas seguem as mesmas, todas por lesão: João Ricardo (realizou cirurgia no ombro direito), Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda), Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).

