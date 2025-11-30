Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Atlético-MG é neste domingo, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fortaleza x Atlético-MG: como chegam os times
O técnico Martín Palermo poderá repetir a escalação que ganhou do Bragantino, quarta-feira passada, 26, se assim desejar, já que não tem novos desfalques. O Tricolor conta com o ótimo momento do artilheiro paraguaio Adam Bareiro, que soma cinco gols nos cinco jogos mais recentes — a segunda melhor marca da carreira do camisa 27.
As baixas seguem as mesmas, todas por lesão: João Ricardo (realizou cirurgia no ombro direito), Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda), Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).
Rival da vez, o Atlético-MG quer assegura presença na Copa Sul-Americana de 2026 e tenta superar o momento ruim: são quatro jogos sem vencer, incluindo a decisão da Sula, em que foi derrotado nos pênaltis pelo Lanús, da Argentina.
Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, suspenso devido à expulsão contra o Flamengo. Em contrapartida, Igor Gomes retorna depois de punição disciplinar e pode aparecer no time titular. Na zaga, a dúvida é entre Vitor Hugo, que sofreu entorse no tornozelo, e Ruan. (Com Afonso Ribeiro)
Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Atlético-MG
Domingo, 30 de novembro (30/11), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Fortaleza x Atlético-MG
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Ávila comemora volta por cima e valoriza "relação muito boa" com Palermo; CONFIRA