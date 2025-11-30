Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e Botafogo é neste domingo, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Corinthians e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Corinthians x Botafogo: como chegam os times
O Corinthians ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação, com 45 pontos. O Alvinegro paulista viu a chance de conquistar uma vaga na Libertadores se esvair, uma vez quenão tem mais chances de alcançar o G7. Restam apenas três rodadas para o fim do Brasileirão e o Bahia, sétimo colocado, está a 11 pontos de distância.
Em termos de resultados e desempenho, o Timão voltou a oscilar na Série A. Nas últimas cinco rodadas, a equipe somou duas vitórias e amargou três derrotas. O Alvinegro, inclusive, vem de um duro revés para o Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão, no que foi uma prévia do confronto da semifinal da Copa do Brasil.
Do outro lado, o Botafogo já está classificado à Copa Libertadores da próxima temporada. O Glorioso embalou uma sequência positiva e figura na sexta colocação, com 58 pontos.
O Alvinegro carioca ainda vive um grande momento sob o comando do técnico Davide Ancelotti e defende uma invencibilidade de sete jogos, com quatro vitórias e três empates no recorte. (Com Gazeta Esportiva)
Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Botafogo
Domingo, 30 de novembro (30/11), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Corinthians x Botafogo
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Ávila comemora volta por cima e valoriza "relação muito boa" com Palermo; CONFIRA