Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo o é neste sábado, 29, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 29 de novembro (29/11), em jogo válido pela final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (Canal de TV aberta), na GE TV (canal do Youtube), na ESPN (canal de TV fechada), na Disney+ (serviço de streaming) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Palmeiras x Flamengo: como chegam os times  

Palmeiras e Flamengo chegam em momentos distintos. De um lado, o Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro e está a uma vitória de conquistar a competição nacional a duas rodadas do fim. Nos últimos cinco jogos, são três vitórias, dois empates e uma derrota.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Já o Verdão amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates. A sequência fez a equipe paulista se afastar da briga pelo título. No momento, o time de Abel Ferreira é o vice-líder, com 70 pontos, quatro a menos que o Flamengo. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • Globo: canal de TV aberta
  • GE TV: canal do Youtube
  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming
  • Paramount+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Palmeiras x Flamengo

Sábado, 29 de novembro (29/11), às 18 horas (horário de Brasília).

Onde será Palmeiras x Flamengo

Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru

Palmeiras  se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar