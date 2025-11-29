Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje, 29, pela Libertadores. / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 29 de novembro (29/11), em jogo válido pela final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, às 18 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (Canal de TV aberta), na GE TV (canal do Youtube), na ESPN (canal de TV fechada), na Disney+ (serviço de streaming) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Flamengo: como chegam os times Palmeiras e Flamengo chegam em momentos distintos. De um lado, o Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro e está a uma vitória de conquistar a competição nacional a duas rodadas do fim. Nos últimos cinco jogos, são três vitórias, dois empates e uma derrota. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Já o Verdão amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates. A sequência fez a equipe paulista se afastar da briga pelo título. No momento, o time de Abel Ferreira é o vice-líder, com 70 pontos, quatro a menos que o Flamengo. (Com Gazeta Esportiva)

