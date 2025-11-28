Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vasco e Internacional é nesta sexta-feira, 28, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e Internacional se enfrentam hoje, sexta-feira, 28 de novembro (28/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vasco x Internacional: como chegam os times
Com 42 pontos na tabela de classificação, o Vasco está na 13ª posição, duas à frente do Inter, que soma 41 pontos. Entre os dois está o Ceará, também com 42 pontos. Já o Santos, com 38, é a primeira equipe dentro do Z4.
No Vasco, o objetivo é aproveitar o apoio da torcida para encerrar a má fase do time, que vem de cinco derrotas consecutivas. Pressionado, o técnico Fernando Diniz voltará a contar com o meia Philippe Coutinho, que ficou de fora da última partida por suspensão.
Por outro lado, ao receber o terceiro amarelo na derrota para o Bahia, no último domingo, o volante Tchê Tchê está fora da partida. Outro que não foi relacionado para a partida é o atacante David, expulso em Salvador.
Se a comissão técnica do Vasco está pressionada, o mesmo pode-se dizer da do Colorado. O ex-técnico vascaíno Ramón Díaz tem 12 jogos no comando da equipe e soma três vitórias, cinco empates e quatro derrotas, alcançando 39% de aproveitamento. Uma sequência irregular que não foi capaz de alterar a campanha do Inter no Brasileiro.
Para enfrentar o Vasco, o Inter terá os reforços de Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero, que cumpriram suspensão no empate contra o Santos, na última segunda-feira.
O time está praticamente definido para a partida com apenas duas dúvidas: Bruno Gomes e Aguirre disputam uma vaga na lateral-direita, enquanto Carbonero, Borré ou Ricardo Mathias será titular na dupla de ataque com Vitinho. (Com Gazeta Esportiva)
Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Vasco x Internacional
Sexta-feira, 28 de novembro (28/11), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Vasco x Internacional
Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
