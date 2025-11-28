Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco e Internacional se enfrentam hoje, 28, pelo Brasileirão. / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Vasco e Internacional se enfrentam hoje, sexta-feira, 28 de novembro (28/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x Internacional: como chegam os times Com 42 pontos na tabela de classificação, o Vasco está na 13ª posição, duas à frente do Inter, que soma 41 pontos. Entre os dois está o Ceará, também com 42 pontos. Já o Santos, com 38, é a primeira equipe dentro do Z4. No Vasco, o objetivo é aproveitar o apoio da torcida para encerrar a má fase do time, que vem de cinco derrotas consecutivas. Pressionado, o técnico Fernando Diniz voltará a contar com o meia Philippe Coutinho, que ficou de fora da última partida por suspensão. Por outro lado, ao receber o terceiro amarelo na derrota para o Bahia, no último domingo, o volante Tchê Tchê está fora da partida. Outro que não foi relacionado para a partida é o atacante David, expulso em Salvador.

Se a comissão técnica do Vasco está pressionada, o mesmo pode-se dizer da do Colorado. O ex-técnico vascaíno Ramón Díaz tem 12 jogos no comando da equipe e soma três vitórias, cinco empates e quatro derrotas, alcançando 39% de aproveitamento. Uma sequência irregular que não foi capaz de alterar a campanha do Inter no Brasileiro. Para enfrentar o Vasco, o Inter terá os reforços de Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero, que cumpriram suspensão no empate contra o Santos, na última segunda-feira.