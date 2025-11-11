Vitor Roque será julgado pelo STJD por postagem de cunho homofóbico

O atacante Vitor Roque é esperança de gols do Palmeiras / Crédito: CESAR GRECO / SE Palmeiras

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a uma postagem de cunho homofóbico divulgada em sua rede social, momentos após o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal Lei em Campo. O julgamento ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 17, pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. O camisa 9 foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de casos de discriminação e prevê uma penalidade de cinco a dez jogos de suspensão.

O motivo do julgamento de Vitor Roque se deu após o atacante publicar, em seu Instagram, uma imagem de um tigre – que é sua alcunha no futebol – mordendo o pescoço de um veado. A ação aconteceu pouco tempo depois da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 3 a 2, partida em que o camisa 9 marcou um dos gols do Verdão. + Coluna André Bloc | Alguém apoiaria se dessem um murro no Vitor Roque? Posteriormente, diante da repercussão negativa, Vitor Roque apagou a imagem. De acordo com apuração da ESPN à época, dirigentes do próprio Palmeiras repreenderam a atitude do atacante. O São Paulo também se manifestou: “O São Paulo Futebol Clube repudia qualquer tipo de manifestação que possa gerar violência, como essa infeliz postagem”. Segundo informou o portal Lei em Campo, a Procuradoria do tribunal entendeu que o jogador “realizou uma publicação em rede social com conteúdo de conotação homofóbica, em tom provocativo, direcionado à equipe adversária e à sua torcida”.