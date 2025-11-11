Vitor Roque será julgado pelo STJD por postagem de cunho homofóbico

Vitor Roque será julgado pelo STJD por postagem de cunho homofóbicoO atacante do Palmeiras pode pegar até dez jogos de suspensão caso seja condenado. A ação ocorre por conta de uma imagem publicada pelo camisa 9, onde um tigre mordia o pescoço de um veado
O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a uma postagem de cunho homofóbico divulgada em sua rede social, momentos após o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal Lei em Campo.
O julgamento ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 17, pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. O camisa 9 foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de casos de discriminação e prevê uma penalidade de cinco a dez jogos de suspensão.
O motivo do julgamento de Vitor Roque se deu após o atacante publicar, em seu Instagram, uma imagem de um tigre – que é sua alcunha no futebol – mordendo o pescoço de um veado. A ação aconteceu pouco tempo depois da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 3 a 2, partida em que o camisa 9 marcou um dos gols do Verdão.
Posteriormente, diante da repercussão negativa, Vitor Roque apagou a imagem. De acordo com apuração da ESPN à época, dirigentes do próprio Palmeiras repreenderam a atitude do atacante. O São Paulo também se manifestou: “O São Paulo Futebol Clube repudia qualquer tipo de manifestação que possa gerar violência, como essa infeliz postagem”.
Segundo informou o portal Lei em Campo, a Procuradoria do tribunal entendeu que o jogador “realizou uma publicação em rede social com conteúdo de conotação homofóbica, em tom provocativo, direcionado à equipe adversária e à sua torcida”.
Vitor Roque é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada e tem sido convocado com frequência para a seleção brasileira, inclusive na atual Data Fifa, quando a Canarinho fará amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18, respectivamente.