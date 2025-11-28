Santos x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos e Sport se enfrentam hoje, 28, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Santos e Sport se enfrentam hoje, sexta-feira, 28 de novembro (28/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos x Sport: como chegam os times O Santos só pensa na vitória. A equipe está dentro da zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 38 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro fora do Z4. Para piorar a vida do Peixe, o Fortaleza, atual 18º, foi aos 37 pontos e aumentou a pressão. Na última rodada, o Alvinegro Praiano ficou no empate de 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio. O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Escobar. O lateral esquerdo sofreu uma lesão muscular na coxa. Neymar, por sua vez, está de volta. Apesar de estar com incômodo no joelho esquerdo, o meia-atacante treinou normalmente e vai para o jogo.

O Sport já está rebaixado no Campeonato Brasileiro e apenas cumpre tabela. O clube está na 20ª colocação, com apenas 17 pontos. O Leão vem de oito derrotas seguidas no torneio. A última vitória do time foi em 21 de setembro, contra o Corinthians. Na rodada anterior, a equipe de Recife foi superada pelo Vitória, por 3 a 1, em casa. (Com Gazeta Esportiva)


