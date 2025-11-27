Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense e São Paulo se enfrentam hoje, 27, pelo Brasileirão. / Crédito: Paulo Pinto/São Paulo FC

Fluminense e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 27 de novembro (27/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV paga) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x São Paulo: como chegam os times O Fluminense vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. Sem perder há quatro jogos (Palmeiras, Flamengo, Mirassol e Cruzeiro), o Tricolor das Laranjeiras pode confirmar sua vaga na Pré-Libertadores ainda nesta rodada, caso vença o São Paulo, que está uma posição abaixo do time de Zubeldía. Atualmente, a equipe carioca ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos - sete a mais que o São Paulo, oitavo colocado.