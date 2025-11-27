Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e São Paulo é nesta quinta-feira, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 27 de novembro (27/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV paga) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fluminense x São Paulo: como chegam os times
O Fluminense vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. Sem perder há quatro jogos (Palmeiras, Flamengo, Mirassol e Cruzeiro), o Tricolor das Laranjeiras pode confirmar sua vaga na Pré-Libertadores ainda nesta rodada, caso vença o São Paulo, que está uma posição abaixo do time de Zubeldía.
Atualmente, a equipe carioca ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos - sete a mais que o São Paulo, oitavo colocado.
O São Paulo, por sua vez, oscila no Campeonato Brasileiro. Apesar de vencer o Juventude por 2 a 1 na última rodada, o Tricolor Paulista vinha de três jogos sem vencer antes do duelo e tem poucas chances de se classificar para a Libertadores da próxima temporada.
O grande problema é que o técnico Hernán Crespo vem tendo de lidar com muitos desfalques. Em partidas recentes, foram até 13 jogadores fora de ação, o que limita bastante as opções do treinador argentino para escalar a equipe. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x São Paulo
Quinta-feira, 27 de novembro (27/11), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x São Paulo
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
