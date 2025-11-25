Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Flamengo é nesta terça-feira, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Flamengo se enfrentam hoje, terça-feira, 25 de novembro (25/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Atlético-MG x Flamengo: como chegam os times
O Atlético-MG volta a campo após a derrota nos pênaltis para o Lanús na final da Sul-Americana, no último sábado. No Brasileirão, o Galo soma 44 pontos e ocupa a 11ª posição. A equipe comandada pelo técnico Sampaoli não tem mais chances de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Igor Gomes, suspenso, é desfalque para o técnico Jorge Sampaoli, assim como os lesionados Cuello, Lyanco e Junior Santos. Já o meio-campista Alan Franco é dúvida.
Com 74 pontos na tabela, o Flamengo está quatro à frente do vice-líder Palmeiras e pode ser campeão nesta terça-feira. Para isso, precisa vencer o Galo e torcer pela derrota do Palmeiras em Porto Alegre. As duas partidas serão disputadas no mesmo horário.
O técnico Filipe Luis pode poupar alguns atletas em Belo Horizonte visando a final da Libertadores no próximo sábado, contra o Palmeiras. Quatro jogadores não foram relacionados para o confronto: o atacante Pedro (lesão muscular), o volante Allan (fascite plantar), o lateral Viña e o zagueiro Léo Ortiz (tornozelo). (Com Gazeta Esportiva)
Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Flamengo
Terça-feira, 25 de novembro (25/11), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Atlético-MG x Flamengo
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente