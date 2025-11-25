Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam hoje, 25, pelo Brasileirão. / Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam hoje, terça-feira, 25 de novembro (25/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O Atlético-MG volta a campo após a derrota nos pênaltis para o Lanús na final da Sul-Americana, no último sábado. No Brasileirão, o Galo soma 44 pontos e ocupa a 11ª posição. A equipe comandada pelo técnico Sampaoli não tem mais chances de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Igor Gomes, suspenso, é desfalque para o técnico Jorge Sampaoli, assim como os lesionados Cuello, Lyanco e Junior Santos. Já o meio-campista Alan Franco é dúvida.