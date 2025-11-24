Internacional x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional e Santos se enfrentam hoje, 24, pelo Brasileirão. / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Santos se enfrentam hoje, segunda-feira, 24 de novembro (24/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional x Santos: como chegam os times A principal notícia no Santos para o jogo é a ausência de Neymar. O craque do Peixe sentiu um incômodo no joelho esquerdo diante do Mirassol e reclamou de dores no local nos últimos dias. Sem conseguir sequer treinar com o elenco, o jogador de 33 anos não viajou com a delegação santista e, portanto, será desfalque. Na luta contra o rebaixamento, o Santos não perde há dois jogos no Campeonato Brasileiro. No domingo passado (16), venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Vila Belmiro, enquanto na última quarta, empatou em 1 a 1 com o Mirassol. O Peixe é o 17º colocado, com 37 pontos em 34 jogos. A equipe santista começou a rodada fora do Z4, mas voltou à zona da degola depois de o Vitória vencer o Sport, por 3 a 1.

O Internacional, por sua vez, também vive um momento difícil na competição e não poderá contar com alguns jogadores importantes. O atacante Carbonero e o meia Bruno Tabata foram expulsos contra o Ceará e, assim, cumprem suspensão. Luis Otávio também está suspenso, mas pelo terceiro cartão amarelo. Por fim, o goleiro Ivan sentiu uma lesão muscular e deve dar lugar a Anthoni. O Colorado possui 40 pontos em 37 jogos, ocupando a 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. (Com Gazeta Esportiva)


